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Казахстан и Кыргызстан усиливают инвестиционное сотрудничество

АСТАНА, 22 мая — Sputnik. Сенат ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Источник: Sputnik.kz

Документ направлен на создание благоприятных условий для инвесторов обеих стран. Он предусматривает защиту инвестиций, недопущение экспроприации без компенсации, свободный перевод средств и механизмы урегулирования споров.

сообщили в сенате

Соглашение откроет новые возможности для совместных проектов и укрепит экономические связи наших стран, способствуя устойчивому развитию всего региона, подчеркнул сенат.

Вопрос касается судебных дел, медиации. Соглашение предусматривает разрешение споров, во-первых, гарантию со стороны принимающего государства и предоставление режима наибольшего благоприятствования. Это означает, что принимающая сторона должна обеспечить иностранному инвестору режим не менее благоприятный, чем своим.

пояснил вице-министр иностранных дел Куантыров

Ну, а если что-то случится, принимающая сторона обязуется выплатить компенсацию по рыночной стоимости в свободно конвертируемой валюте, отметил он. Также существует медиация. Если вопрос не удается решить в течение полугода путем переговоров, то стороны идут в Международный арбитражный суд.

Список судов значительно расширился, это и Централ, который работает по Вашингтонской конвенции, это и ООНовская схема — центр регулирования судебных сборов, это временные судьи, это и национальное законодательство, у нас есть суд МФЦА и так далее. Все механизмы предусмотрены.

сказал Куантыров

С 2005 года Казахстан инвестировал в экономику Кыргызстана 1,3 миллиарда долларов. Объем товарооборота в 2023 году составил 1,68 миллиардов долларов, а в 2024-м — 1,71 миллиард долларов.