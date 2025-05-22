Казахстан и Кыргызстан усиливают инвестиционное сотрудничество

Список судов значительно расширился, это и Централ, который работает по Вашингтонской конвенции, это и ООНовская схема — центр регулирования судебных сборов, это временные судьи, это и национальное законодательство, у нас есть суд МФЦА и так далее. Все механизмы предусмотрены.