В 2025 году по нацпроекту отремонтируют дорогу к Муранскому бору

Символично, что часть ремонтируемой автомобильной дороги проходит в селе по улице Победы, 80-ю годовщину которой страна отмечает в 2025 году. На этой улице также расположена общеобразовательная школа, капитальный ремонт которой стартовал весной и должен завершиться к началу нового учебного года. Благоустройству дороги возле образовательного учреждения будет уделено особое внимание. Все работы по ремонту должны завершиться до 1 октября 2025 года.