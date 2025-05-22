Евгений Наумов: в Краснодаре реконструкция кинотеатра «Аврора» займёт минимум 2 года

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов на встрече с представителями СМИ.
В Краснодаре, как сообщил глава краевой столицы, власти близки к завершению процесса утверждения плана реконструкции кинотеатра «Аврора». После этого стартуют основные работы по строительству, которые предположительно займут не менее двух лет. По словам Евгения Наумова, проект не заброшен и находится на финальной стадии согласования. В скором времени начнётся полноценный ремонт и обновление здания.
Ранее разработанная концепция реконструкции была переработана. После окончательного одобрения будет представлена новая версия, результаты которой станут заметны спустя два года.
Кинотеатр «Аврора» возведён в 1967 году по проекту архитектора Евгения Сердюкова и в 1981 году получил статус памятника архитектуры регионального значения. Сооружение закрыли для ремонта в 2015 году.
Ранее «МК на Кубани писал о том, что проектная документация реконструкции кинотеатра “Аврора” получила положительную оценку от экспертов. В процессе реконструкции планируется преобразование основного кинозала в киноконцертное пространство.