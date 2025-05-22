Евгений Наумов: в Краснодаре реконструкция кинотеатра «Аврора» займёт минимум 2 года

В Краснодаре, как сообщил глава краевой столицы, власти близки к завершению процесса утверждения плана реконструкции кинотеатра «Аврора». После этого стартуют основные работы по строительству, которые предположительно займут не менее двух лет. По словам Евгения Наумова, проект не заброшен и находится на финальной стадии согласования. В скором времени начнётся полноценный ремонт и обновление здания.