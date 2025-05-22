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«Вечеринка окончена»: известнейший инвестор предсказал необратимый крах доллара и гиперинфляцию

Американский инвестор Роберт Кийосаки заявил, что наступил конец доллара.

Источник: Комсомольская правда

Известный американский инвестор и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал крах доллара США и начало гиперинфляции. Столь мрачный прогноз он опубликовал в социальной сети X.

По словам инвестора, экономика США столкнулась с серьёзным кризисом. Он отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) провела аукцион по продаже государственных облигаций, но покупатели на него не явились. В результате ФРС пришлось выкупить облигации на сумму 50 миллиардов долларов, используя собственные средства, которые Кийосаки назвал «фальшивыми».

«Вечеринка окончена. Наступила гиперинфляция. Миллионы людей, от мала до велика, будут разорены в финансовом отношении», — говорится в публикации.

Кийосаки также прогнозирует резкий рост цен на активы. По его мнению, стоимость золота может достичь 25 тысяч долларов за унцию, серебра — 70 долларов, а биткойна — от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.

Тем временем в России доллар демонстрирует снижение. По данным Центрального банка, официальный курс американской валюты 22 мая опустился ниже 80 рублей и составил 79,7530 рубля. Такой показатель зафиксирован впервые с 27 мая 2023 года.