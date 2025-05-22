«Вечеринка окончена»: известнейший инвестор предсказал необратимый крах доллара и гиперинфляцию

По словам инвестора, экономика США столкнулась с серьёзным кризисом. Он отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) провела аукцион по продаже государственных облигаций, но покупатели на него не явились. В результате ФРС пришлось выкупить облигации на сумму 50 миллиардов долларов, используя собственные средства, которые Кийосаки назвал «фальшивыми».