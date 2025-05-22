Китай в апреле купил у России алюминия на рекордные 612,1 млн долларов

Также Китай закупает алюминий у Таиланда, который увеличил продажи этой продукции на 9% — до 160 млн долларов. Другие крупные экспортеры, напротив, снизили отгрузки: Малайзия — на 7%, до 137,2 млн долларов, Япония — на 9%, до 102 млн долларов, Южная Корея — на 3%, до 74 млн долларов.