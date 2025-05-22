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Китай в апреле купил у России алюминия на рекордные 612,1 млн долларов

С начала 2025 года Китай увеличил закупку алюминия у РФ в 1,5 раза, до 2,05 млрд долларов.

Источник: Аргументы и факты

Китай в апреле купил у России алюминия на рекордные 612,1 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы.

Китай в середине весны нарастил поставки алюминия в 1,8 раза в годовом выражении. В результате доля российских поставщиков в импорте КНР за год подскочила почти вдвое — с 22,7% до 39,5%.

Также Китай закупает алюминий у Таиланда, который увеличил продажи этой продукции на 9% — до 160 млн долларов. Другие крупные экспортеры, напротив, снизили отгрузки: Малайзия — на 7%, до 137,2 млн долларов, Япония — на 9%, до 102 млн долларов, Южная Корея — на 3%, до 74 млн долларов.

Всего за 4 месяца 2025 года Китай увеличил закупку алюминия у России в 1,5 раза, до 2,05 млрд долларов. В целом за данный период компании КНР нарастили ввоз этого металла в страну на 1,7% в годовом выражении — до 5,6 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Россия перестала быть крупнейшим импортером автомобилей из Китая.