В июне в пяти банках Казахстана внедрят единый QR-код

Система была запущена в 2024 году в «плавном формате», как выразился Жаленов. И сейчас идет поэтапное подключение банков.
С девятью банками на сегодня Национальная платежная корпорация — национальный оператор системы, заключила договор. Это Халык банк, Банк Центркредит, Фридом банк, РБК, Алтын банк, Береке, Хоумкредит и Нурбанк. Они уже активно разрабатывают и подключаются.
Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков переводы будут доступны переводы по номеру телефона, продолжил спикер. Это Халык, РБК, Фридом, Алтын банк и Хоумкредит.
До конца года новый функционал будет запущен, сообщили в Нацбанке. Еще Национальный регулятор инициировал поправки в рамках нового закона «О банках», предусматривающий обязательное подключение всех банков к этой системе.
Мы рассчитываем, что с начала следующего года участвовать в системе будет каждый банк страны, отметили в Нацбанке.
О внедрении единого QR-кода говорили и раньше. Этот способ дает возможность казахстанцам платить в торговых сетях и других местах по единому для всех банков QR. Инициаторы проекта говорили об удобстве и исключении pos-терминалов разных финансовых институтов.