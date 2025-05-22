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В июне в пяти банках Казахстана внедрят единый QR-код

АСТАНА, 22 мая — Sputnik. В июне в пяти банках Казахстана внедрят единый QR-код. Об этом сообщил советник председателя Национального банка Бинур Жаленов.

Источник: Пресс-служба Национального банка Казахстана

Система была запущена в 2024 году в «плавном формате», как выразился Жаленов. И сейчас идет поэтапное подключение банков.

С девятью банками на сегодня Национальная платежная корпорация — национальный оператор системы, заключила договор. Это Халык банк, Банк Центркредит, Фридом банк, РБК, Алтын банк, Береке, Хоумкредит и Нурбанк. Они уже активно разрабатывают и подключаются.

сказал он

Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков переводы будут доступны переводы по номеру телефона, продолжил спикер. Это Халык, РБК, Фридом, Алтын банк и Хоумкредит.

До конца года новый функционал будет запущен, сообщили в Нацбанке. Еще Национальный регулятор инициировал поправки в рамках нового закона «О банках», предусматривающий обязательное подключение всех банков к этой системе.

Мы рассчитываем, что с начала следующего года участвовать в системе будет каждый банк страны, отметили в Нацбанке.

О внедрении единого QR-кода говорили и раньше. Этот способ дает возможность казахстанцам платить в торговых сетях и других местах по единому для всех банков QR. Инициаторы проекта говорили об удобстве и исключении pos-терминалов разных финансовых институтов.