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Нацбанк начнет регулировать криптовалюту в Казахстане

На брифинге Нацбанка заместитель председателя Берик Шолпанкулов рассказал о развитии и регулировании рынка цифровых активов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: pixabay.com

По словам Берика Шолпанкулова, Национальный банк подготовил комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов.

Сообщается, что поправки включают два блока. Первый блок представляет собой запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса.

Во втором блоке речь идет о введении регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообменников.

«Параллельно с законодательными инициативами в Национальном Банке формируется регуляторная песочница по цифровым активам, в рамках которой участники рынка смогут апробировать различные инновационные сервисы и технологии», — сообщил Берик Шолпанкулов.