Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

По данным Национального комитета республики по статистике, в январе — апреле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $24,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на $3,44 млрд или на 16,3%.
Из общего объема ВТО экспорт составил $11,88 млрд (увеличение на 35,1%), а импорт — $12,73 млрд (увеличился на 2,9%).
Узбекистан осуществляет торговые отношения со 183 странами.
Главными торговыми партнерами республики по итогам января — апреля этого года остаются Китай и Россия.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.