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Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Главными торговыми партнерами республики по итогам января — апреля 2025-го остаются Китай и Россия.

По данным Национального комитета республики по статистике, в январе — апреле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $24,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на $3,44 млрд или на 16,3%.

Из общего объема ВТО экспорт составил $11,88 млрд (увеличение на 35,1%), а импорт — $12,73 млрд (увеличился на 2,9%).

Узбекистан осуществляет торговые отношения со 183 странами.

Главными торговыми партнерами республики по итогам января — апреля этого года остаются Китай и Россия.

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik Узбекистан