В Волгограде взлетели цены на овощи, кур, колбасу и свинину

В Волгограде за неделю с 13 по 19 мая 2025 года снова взлетели цены на овощи из борщевого набора. Они растут уже несколько недель подряд, причем очень ощутимо. По последним данным, капуста белокочанная снова подорожала сразу на 18,6% и стала стоить 81,55 рубля. То есть ее цена выросла сразу на 12,75 рубля. Сошли с ума и цены на свеклу — она подорожала на 17% или 10,21 рубля. Морковь стала стоить дороже на 4,32 рубля, картофель достиг стоимости 98,74 рубля, прибавив за неделю 6,28 рубля.
Заметно подорожали и продукты в мясном отделе. Куры охлажденные и мороженные подорожали сразу на 4,6%, свинина на 1,2%, говядина на 0,3%. Взлетели цены и на колбасу полукопченую и варено-копченую, ценник вырос на 3,9%. Также заметно изменилась цена не в пользу покупателей на хлеб ржаной, сосиски, сардельки, детское мясное пюре, сметану, молоко, творог.
Порадовали волгоградцы только цены на яйца, которые снизились на 2,5%, муку (она подешевела на 2%), макароны и подсолнечное масло. Также порадовал рис, упав в цене на 2,7%, и гречка. Но приятнее всего покупать огурцы и помидоры, стоимость которых обрушилась за неделю сразу на 9,2% и 12,4% соответственно.