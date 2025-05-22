В Волгограде взлетели цены на овощи, кур, колбасу и свинину

В Волгограде за неделю с 13 по 19 мая 2025 года снова взлетели цены на овощи из борщевого набора. Они растут уже несколько недель подряд, причем очень ощутимо. По последним данным, капуста белокочанная снова подорожала сразу на 18,6% и стала стоить 81,55 рубля. То есть ее цена выросла сразу на 12,75 рубля. Сошли с ума и цены на свеклу — она подорожала на 17% или 10,21 рубля. Морковь стала стоить дороже на 4,32 рубля, картофель достиг стоимости 98,74 рубля, прибавив за неделю 6,28 рубля.