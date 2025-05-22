Жителям Татарстана рассказали, сколько зарабатывают ректоры вузов Казани

Согласно документу, больше всех получает руководитель КФУ Ленар Сафин. Ему платят в месяц от 715 тысяч рублей. Его зарплата выросла на 54 тысячи рублей. Первый проректор Дмитрий Таюрский получал 548,7 тысячи рублей в месяц.