Жителям Татарстана рассказали, сколько зарабатывают ректоры вузов Казани

Татарстанцам рассказали, сколько зарабатывают ректоры вузов Казани. Соответствующий отчет за 2024 год опубликовало Министерство науки и высшего образования России.
Согласно документу, больше всех получает руководитель КФУ Ленар Сафин. Ему платят в месяц от 715 тысяч рублей. Его зарплата выросла на 54 тысячи рублей. Первый проректор Дмитрий Таюрский получал 548,7 тысячи рублей в месяц.
Наравне с Сафиным получал ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев. Теперь его место занял Кирилл Охоткин. На этой позиции зарплата составила 699,2 тысячи рублей. Проректор Виталий Бабушкин получал 562,8 тысячи рублей.
Ректор КГАСУ Рашит Низамов получал почти 448 тысяч рублей. Его коллега по образовательной деятельности Ильфак Вильданов зарабатывал в месяц 310,5 тысячи рублей.
Напомним, КФУ и Политехнический университет КНДР подписали соглашение о сотрудничестве. Вузы договорились разрабатывать и реализовывать совместные программы, в том числе академического обмена.