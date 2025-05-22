Бренды из Китая, Турции и ОАЭ придут в торговые центры Петербурга

Отметим, что в первом квартале 2025 года в Петербурге не фиксировали открытий новых зарубежных брендов. В апреле, который считается вторым кварталом, в ТРК «Галерея» открыли первый магазин итальянского бренда Kappa. Для сравнения, в Москве открылся казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, итальянский бренд бытовой техники De"Longhi и китайские магазины мебели Jinkailai.