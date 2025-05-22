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Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в авиационной сфере

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в авиационной сфере. Речь об этом шла во время встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с заместителем генерального директора российского ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Александром Бобрышевым в рамках выставки на полях MILEX-2025, сообщили БЕЛТА в комитете.

Эта встреча особенно актуальна в свете продолжающегося наращивания белорусско-российского сотрудничества в сфере авиационной промышленности, отметили в Госкомвоенпроме.

Участники встречи детально рассмотрели вопросы расширения промышленной кооперации по изготовлению белорусскими организациями авиационных узлов и агрегатов для различных типов самолетов, а также новые направления двустороннего взаимодействия.

Кроме этого, на MILEX-2025 Дмитрий Пантус встретился с генеральным директором АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” Александром Потаповым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы кооперации белорусских оборонных организаций и предприятий корпорации “Уралвагонзавод”, в том числе в рамках исполнения государственных оборонных заказов Республики Беларусь и Российской Федерации.