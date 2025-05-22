21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в авиационной сфере. Речь об этом шла во время встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с заместителем генерального директора российского ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Александром Бобрышевым в рамках выставки на полях MILEX-2025, сообщили БЕЛТА в комитете.