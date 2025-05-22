Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в авиационной сфере

Эта встреча особенно актуальна в свете продолжающегося наращивания белорусско-российского сотрудничества в сфере авиационной промышленности, отметили в Госкомвоенпроме.
Участники встречи детально рассмотрели вопросы расширения промышленной кооперации по изготовлению белорусскими организациями авиационных узлов и агрегатов для различных типов самолетов, а также новые направления двустороннего взаимодействия.
Кроме этого, на MILEX-2025 Дмитрий Пантус встретился с генеральным директором АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” Александром Потаповым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы кооперации белорусских оборонных организаций и предприятий корпорации “Уралвагонзавод”, в том числе в рамках исполнения государственных оборонных заказов Республики Беларусь и Российской Федерации.