Когда введут в строй Красногорскую плотину под Омском

Строительство плотины ведется у села Красная Горка севернее Омска. Объект очень важен для региона. Он позволит поддерживать необходимые уровни воды в Иртыше, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение миллионного Омска и его окрестностей вне зависимости от объема притока.
— Проект необходимо реализовать, так как он имеет большое значение не только для региона, но и для развития трансграничных связей с Казахстаном, особенно в части судоходства, — подчеркнул руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов. — Сейчас важно оперативно получить положительное заключение экспертизы на первый этап строительства и продолжать строительные работы. Для скорейшего решения поставленных задач — осуществлять постоянное взаимодействие между заказчиком, органами власти всех уровней и подрядными организациями.
По мнению экспертов, реализация проекта также поможет сохранить природный ландшафт, улучшить эстетический облик прилегающей территории. В решении комплекса этих задач власти Омской области рассчитывают на федеральную поддержку.
По разным причинам гидроузел, наряду с метро и аэропортом, оказался в списке омских долгостроев. Возводить плотину начали полтора десятка лет назад. За это время проект претерпел заметные изменения, часть металлоконструкций, установленных в 2012—2013 годах, пришла в негодность. Нынешней весной региональное минимущества выставило на торги почти полсотни лотов. Самый дорогой — аварийно-ремонтные откатные ворота — оценен в сорок миллионов рублей.
Красногорский гидроузел является одной из ступеней, предусмотренных Комплексным планом использования Иртыша, разработанным еще в СССР в 1950-е годы. Помимо него, план предполагал строительство еще трех гидросооружений, одно из которых — на территории Казахстана.
К 2014 году генподрядчик возведения омской плотины (НПО «Мостовик») выполнил значительные объемы земляных и бетонных работ по основным сооружениям левобережной части гидроузла и судоходному шлюзу с подходными каналами. Строительство предполагалось завершить к 300-летию Омска в августе 2016 года, однако из-за банкротства компании стройка остановилась.
Попытку продолжить работы предприняла другая компания, но и она успехом не увенчалась. Три года назад к поэтапному возведению гидроузла должен был приступить «Межрегионстрой». Стоимость контракта оценивалась в 4,3 миллиарда рублей. Однако в связи со значительными перерывами в предыдущем строительстве произошли серьезные изменения в конфигурации уже возведенных сооружений, осадка бетонных конструкций. Это потребовало дополнительного обследования и корректировки проекта с целью обеспечить надежность и безопасность сооружений. И сроки сдачи объекта, соответственно, отложили еще на два года.
В марте 2025-го строительство гидроузла возобновили. Его первый этап, по плану, завершится до конца 2026 года. По мнению экспертов, эксплуатировать плотину по временной схеме можно будет уже в навигацию-2027. Согласно дорожной карте, второй (окончательный этап) сооружения Красногорского узла гидростроители должны завершить к навигации 2029 года.
Справка «РГ».
Карьер Красногорского гидроузла расположен в районе села Красная Горка в сорока километрах от Омска. На начальном этапе планировалось, что в состав объекта войдут две водосливные и три земляные плотины, судоходный шлюз. Проект предусматривал конструкции для пропуска льда, а также два рыбопропускных сооружения. На нынешнем этапе строительства плотины планируется создать водохранилище протяженностью 65 километров.
Изначально проект не предполагал сооружение электростанции — из-за низкого напора воды в реке ее возведение считалось неэффективным. Однако потом и мнение изменилось, и даже появился инвестор, готовый установить на Красногорском гидроузле малую ГЭС мощностью до восьми мегаватт.