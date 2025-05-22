Когда введут в строй Красногорскую плотину под Омском

Попытку продолжить работы предприняла другая компания, но и она успехом не увенчалась. Три года назад к поэтапному возведению гидроузла должен был приступить «Межрегионстрой». Стоимость контракта оценивалась в 4,3 миллиарда рублей. Однако в связи со значительными перерывами в предыдущем строительстве произошли серьезные изменения в конфигурации уже возведенных сооружений, осадка бетонных конструкций. Это потребовало дополнительного обследования и корректировки проекта с целью обеспечить надежность и безопасность сооружений. И сроки сдачи объекта, соответственно, отложили еще на два года.