Мэр Кравчук озвучил план ремонта дорог в Хабаровске с учётом непогоды

На этой неделе работы велись на улице Ленинградской (от Ким Ю Чена до Амурского бульвара), а также на улицах Карла Маркса, Пушкина и Волочаевской. Продолжился ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на проспекте 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Машинистов) и на развязке Ленинградская — Восточное шоссе.