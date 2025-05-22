Мэр Кравчук озвучил план ремонта дорог в Хабаровске с учётом непогоды

Дорожные службы Хабаровска активизировали проведение ремонтных работ из-за нестабильной майской погоды. Специалисты максимально эффективно задействуют время без дождей, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.
На этой неделе работы велись на улице Ленинградской (от Ким Ю Чена до Амурского бульвара), а также на улицах Карла Маркса, Пушкина и Волочаевской. Продолжился ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на проспекте 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Машинистов) и на развязке Ленинградская — Восточное шоссе.
Кроме того, запланированы работы на улицах Тихоокеанской, Джамбула, Краснореченской, Восточном шоссе и Горького. Кравчук предупредил, что с 26 мая дорожные службы приступят к ремонту на улице Ленина, и призвал горожан заранее планировать маршруты с учётом этой информации.