Омский водоканал приступил к санации водовода

В 2021 году Омский водоканал обновил участок этого водовода протяженностью 1 110 м от ул. Олега Кошевого до Кировской насосной станции по ул. Граничная. В этом году в планах компании санировать участок 800 м от ул. 1-й Красной Звезды до реки Иртыш.