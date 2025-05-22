Омский водоканал приступил к санации водовода

Магистральный трубопровод, подающий питьевую воду с Ленинской водопроводной станции жителям Кировского округа, пройдет очередной этап обновления методом санации. Это эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций. Сроки производства работ в несколько раз короче, чем при новом строительстве или замене сетей. Восстановление трубопровода осуществляется путем нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубы. Чтобы продлить срок их службы, специалисты Омского водоканала на протяжении последних 11 лет проводят санацию трубопроводов.
«Магистральный водовод имеет стратегическое значение для обеспечения омичей питьевой водой. В период ремонтных работ вода будет подана горожанам по резервным схемам. Санация водовода продлится до июля. В этот период в часы максимального водопотребления и интенсивного использования летних поливочных водопроводов возможно снижение параметров холодного водоснабжения потребителей Старого Кировска», — рассказал Сергей Голиченко, заместитель генерального директора по производству Омского водоканала.
В 2021 году Омский водоканал обновил участок этого водовода протяженностью 1 110 м от ул. Олега Кошевого до Кировской насосной станции по ул. Граничная. В этом году в планах компании санировать участок 800 м от ул. 1-й Красной Звезды до реки Иртыш.
Цементно-песчаное покрытие трубопроводов — экологический и безопасный способ обновления водопроводных сетей. Нанесённое на внутреннюю часть трубы надежное антикоррозийное средство способно ликвидировать дефекты стальных и чугунных труб, возникающие в ходе многолетней и непрерывной эксплуатации. При этом качество воды при транспортировке по обновленным трубопроводам соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.