Бельский: метро в Пулково будет строить новый подрядчик

«Мы находимся в стадии предпроектных работ по метро до Пулково, “Экспофорума” и по кругу возвращается обратно. Здесь, скорее всего, будет привлекаться новый подрядчик, — рассказал спикер 22 мая в эфире радио “Комсомольская правда”. — У нас не очень много компаний, которые могут выполнять эту работу, есть в Питере, в Москве… Та нагрузка, которую несут на себе московские компании, потому что там сейчас происходит определенный бум, и это не просто — взял и переехал в Питер. Нужно перевозить специалистов, запускать целые процессы, перевозить оборудование… Это не то, что они взяли, купили новое оборудование и начали работать. Им нужно будет частично что-то снимать с Москвы, мы находимся в стадии переговоров на данный момент».