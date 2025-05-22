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«Евразийский железнодорожный гейтвэй» могут построить в Беларуси

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Беларусь готова содействовать строительству терминала «Евразийский железнодорожный гейтвэй», сказал министр экономики Юрий Чеботарь на заседании Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Источник: Министерство экономики Республики Беларусь

По словам министра экономики, Пекин последние пять лет занимает второе место среди торговых партнеров Минска. При этом Беларусь является одним из крупнейших поставщиков калия в Китай, а также мясо-молочной продукции, и готова наращивать объемы поставок.

Чеботарь обратил внимание, что большое значение имеет дальнейшее развитие совместного проекта — Индустриального парка «Великий камень».

Руководствуясь принятой Стратегией развития парка до 2030 года, продолжим совместную работу по улучшению деловой среды в парке, формированию очередного пакета предложений по совершенствованию законодательства, привлечению в парк высокотехнологичных компаний и прямых инвестиций. Будем содействовать строительству в парке мультимодального терминала «Евразийский железнодорожный гейтвэй».

цитирует министра пресс-служба Минэкономики

Глава ведомства констатировал, что белорусские власти уже наметили около 70 совместных проектов в сфере промышленности и технологий с китайской стороной. В приоритете такие направления, как машиностроение, создание станков и приборов, а также оптика, электроника и фармацевтика.

Вместе с китайскими коллегами продолжится выстраивание взаимовыгодных подходов по повышению уровня локализации действующих и новых совместных производств.

заверил Чеботарь