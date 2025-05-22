Sollers из Владивостока в июне запустит продажи своих новых автобусов

Компания Sollers во Владивостоке получила «одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на туристические автобусы серии SA9. Как уточнила пресс-служба Sollers, этот документ подтверждает соответствие автобусов требованиям безопасности и экологическим стандартам, а также предоставляет право на их выпуск и реализацию. Старт продаж туристических автобусов SA9 планируется на середину июня, а подробности о стоимости будут объявлены ближе к началу продаж.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», производство туристических автобусов Sollers SA9 и SA6 на заводе во Владивостоке началось в сентябре прошлого года. На предприятии осуществляется крупноузловая сборка моделей, которые ранее были известны под брендом Ankai.
Для повышения безопасности и комфорта водителя предусмотрены антипробуксовочная система, ABS, система стабилизации кузова, круиз-контроль, а также камеры кругового обзора, установленные как снаружи, так и внутри салона.
Технические характеристики автобусов SA9:
- длина кузова — 12 метров,
- ширина — 2,55 метра,
- высота — 3,7 метра,
- вместимость — 51 пассажир,
- двигатель — дизельный, мощностью 310 лошадиных сил,
- коробка передач — автоматическая,
- наличие кондиционера и системы отопления,
- USB-розетки для зарядки гаджетов,
- индивидуальное освещение и вентиляция для каждого пассажира.
В Sollers отметили, что компания планирует постепенно расширять модельный ряд, включая в него и другие типы пассажирского транспорта, собранного во Владивостоке.