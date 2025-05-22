Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sollers из Владивостока в июне запустит продажи своих новых автобусов

Комфортабельные автобусы SA9 оснащены современными системами безопасности.

Источник: Соцсети

Компания Sollers во Владивостоке получила «одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на туристические автобусы серии SA9. Как уточнила пресс-служба Sollers, этот документ подтверждает соответствие автобусов требованиям безопасности и экологическим стандартам, а также предоставляет право на их выпуск и реализацию. Старт продаж туристических автобусов SA9 планируется на середину июня, а подробности о стоимости будут объявлены ближе к началу продаж.

Как ранее писали «АиФ-Приморье», производство туристических автобусов Sollers SA9 и SA6 на заводе во Владивостоке началось в сентябре прошлого года. На предприятии осуществляется крупноузловая сборка моделей, которые ранее были известны под брендом Ankai.

Для повышения безопасности и комфорта водителя предусмотрены антипробуксовочная система, ABS, система стабилизации кузова, круиз-контроль, а также камеры кругового обзора, установленные как снаружи, так и внутри салона.

Технические характеристики автобусов SA9:

  • длина кузова — 12 метров,
  • ширина — 2,55 метра,
  • высота — 3,7 метра,
  • вместимость — 51 пассажир,
  • двигатель — дизельный, мощностью 310 лошадиных сил,
  • коробка передач — автоматическая,
  • наличие кондиционера и системы отопления,
  • USB-розетки для зарядки гаджетов,
  • индивидуальное освещение и вентиляция для каждого пассажира.

В Sollers отметили, что компания планирует постепенно расширять модельный ряд, включая в него и другие типы пассажирского транспорта, собранного во Владивостоке.