Sollers из Владивостока в июне запустит продажи своих новых автобусов

Компания Sollers во Владивостоке получила «одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на туристические автобусы серии SA9. Как уточнила пресс-служба Sollers, этот документ подтверждает соответствие автобусов требованиям безопасности и экологическим стандартам, а также предоставляет право на их выпуск и реализацию. Старт продаж туристических автобусов SA9 планируется на середину июня, а подробности о стоимости будут объявлены ближе к началу продаж.