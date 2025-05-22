В Самарской области построят 10 новых детсадов: адреса

В частности, в Самаре детские сады планируют построить:
- к 2027 году — в макрорайоне Амград на 330 мест,
- к 2028 году — на ул. Сакко и Ванцетти в Железнодорожном районе на 230 мест,
- к 2030 году — на 5-й просеке на 240 мест.
В Южном городе власти собираются возвести три детсада. К 2029 г. новые дошкольные учреждения появятся в ЮГ-1 (№ 0) и ЮГ-2 (№ 12). Каждый будет рассчитан на 300 мест. Аналогичный детсад к 2030 г. построят в ЮГ-1 (№ 11).
В Тольятти к 2027 г. планируют возвести детские сады в мирокрайоне Северном (на 300 мест), на ул. 40 лет Победы (на 150 мест), в микрорайоне Калина (на 350 мест). Также дошкольное учреждение возведут на ул. Энтузиастов в с. Подстепки Ставропольского района.