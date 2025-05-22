В Самарской области построят 10 новых детсадов: адреса

В Тольятти к 2027 г. планируют возвести детские сады в мирокрайоне Северном (на 300 мест), на ул. 40 лет Победы (на 150 мест), в микрорайоне Калина (на 350 мест). Также дошкольное учреждение возведут на ул. Энтузиастов в с. Подстепки Ставропольского района.