Красноярский край настроен на укрепление деловых связей с Республикой Беларусь

По словам председателя Правительства Красноярского края Сергея Верещагина, с учетом современных запросов в области полного импортозамещения стороны заинтересованы в развитии совместных производств.
В ходе визита на ОАО «БелАЗ», доля которого на рынке карьерной техники Красноярского края составляет около 60%, участники обсудили перспективы создания в Сосновоборске предприятия по серийному производству и капитальному ремонту подземных самосвалов и погрузочных машин.
Как отметил губернатор края Михаил Котюков: «Таким крупным проектом станет создание серьёзного, не просто сервисного, а сборочного производства техники различных направлений. Это будет мультибрендовая площадка, где одновременно могут быть представлены разные белорусские производители».
По словам представителей БелАЗа, основным заказчиком и одновременно экспертом выступает компания «Норникель».
В начале текущего года «Норникель» и БелАЗ подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и стратегическом партнерстве по развитию производства импортозамещающих образцов подземной горной техники.
«Норникель» принимает участие в совершенствовании конструкций белорусских машин и проведении испытаний. Это поможет быстрее и качественнее модернизировать технические характеристики продукции, многократно ускорить процесс производства и вывода на рынок горной техники.
БелАЗом совместно с «Норникелем» уже разработан первый промышленный образец погрузочно-доставочной машины грузоподъемностью 17 тонн.
В ближайшее время машина будет доставлена в Норильск для проведения испытаний в условиях действующих рудников.
Делегация края также посетила Минский тракторный завод и СЗАО «Белджи». В прошлом году красноярский завод «Скад» поставил на «Белджи» 25 тыс. колесных дисков из алюминиевого сплава для легковых автомобилей. В рамках импортозамещения планы на 2025 год еще более масштабные — поставка 147 тыс. дисков.
Стороны обсудили с белорусскими партнерами темы долгосрочного сотрудничества и потенциал, который открывают программы по импортозамещению.
«Красноярский край настроен на укрепление деловых связей с белорусской стороной и открыт для предложений, — сказал Сергей Верещагин. — Визит на машиностроительные заводы, с которыми у нас за годы работы установился прочный деловой контакт, дал возможность еще раз убедиться, что впереди нас ждут гораздо более масштабные проекты, реализация которых послужит на благо развития Красноярского края и Беларуси».