Красноярский край настроен на укрепление деловых связей с Республикой Беларусь

«Красноярский край настроен на укрепление деловых связей с белорусской стороной и открыт для предложений, — сказал Сергей Верещагин. — Визит на машиностроительные заводы, с которыми у нас за годы работы установился прочный деловой контакт, дал возможность еще раз убедиться, что впереди нас ждут гораздо более масштабные проекты, реализация которых послужит на благо развития Красноярского края и Беларуси».