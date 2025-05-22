У бывшего омского ресторатора изъяли пять га земли неизвестно где

Об отчуждении участка для последующей продажи с торгов в четверг, 22 мая 2025 года, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области. Где именно находится этот участок, в Управлении не сообщили.
«По результатам контрольного (надзорного) мероприятия Управлением Россельхознадзора было установлено, что участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Следов проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий по обработке почвы не установлено, что свидетельствует о неиспользовании земельного участка для сельскохозяйственного производства», — говорится в официальном сообщении.
Из решения суда следует, что участок не использовался по назначению в течение трех лет.
Собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа, ему также выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Однако оно не было исполнено в срок, поэтому собственнику был назначен еще один штраф.
"В ноябре 2024 года Управление Россельхознадзора направило материалы контрольных (надзорных) мероприятий в отношении Азизова А. Н. в Министерство имущественных отношений Омской области для инициирования процедуры изъятия земельного участка.
На основании указанных материалов Министерство имущественных отношений Омской области обратилось в Омский районный суд с исковым заявлением об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению", — говорится в сообщении.
Добавим, ранее собственник участка был зарегистрирован в качестве предпринимателя с видом деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», однако ИП было закрыто в 2020 году.