На самом глубоком руднике Евразии под Норильском вскрыта первая залежь

Первые метры обнаруженного в ходе геологоразведочных работ рудного тела были вскрыты на отметке 1650. Это самые глубокие горизонты в Евразии. С начала мая на-гора поднято 2 300 тонн руды. В перспективе шахта будет давать до 2,2 млн тонн руды в год.
В России добыча руды на столь глубоких горизонтах больше нигде не ведется. Глубина стволов ВС-10 и СКС-1 более 2050 метров. Цель проекта — поддержание выбывающих и развитие новых производственных мощностей минерально-сырьевой базы компании за счет вовлечения в отработку богатых и «медистых» руд северных флангов Октябрьского месторождения.
Напомним, что шахта «Глубокая» рудника «Скалистый» в октябре 2024 года получила положительное заключение Главгосэкспертизы, что открыло новые горизонты для рудника «Скалистый» и в целом для компании «Норникель».
«В начале мая мы достигли рудного тела — и пошла попутная руда. Сейчас уже поднято на-гора 2 300 тонн руды, которую исследуют специальные подразделения “Норникеля”, а после уточнения процентного содержания металлов ее направят на Талнахскую обогатительную фабрику или напрямую на НМЗ», — рассказал главный технолог по капитальному строительству рудника «Скалистый» Александр Романюк.
Шахта в процессе разработки, и еще многое необходимо сделать, чтобы наладить добычу руды в производственных масштабах. По словам Сергея Сыркина, руководителя дирекции по развитию рудника «Скалистый», помимо строительства этой шахты, предстоит большой комплекс работ по модернизации инфраструктуры не только под землей, но и на поверхности. В результате к 2033 года. добыча в шахте достигнет 2,2 млн тонн в год.
По предварительным данным, обнаруженных запасов полезных ископаемых хватит до 2050 года. Сегодня в шахте ведется доразведка.
Сергей Сыркин добавил, что уникальность шахты «Глубокая» не только в ее масштабах. В будущем здесь планируют внедрить автоматизированные современные технологии добычи полезных ископаемых. Это позволит вести производственный процесс с минимальным участием человека и максимально обезопасит работу людей под землей. В настоящее время в шахте трудятся 135 человек.
В шахте «Глубокая» используются и другие уникальные технологии. Впервые на рудниках Заполярного филиала «Норникеля» здесь будет использоваться донная разгрузка вагонеток с рудой, что, в свою очередь, увеличит производительность транспортировки руды на 15−20% по сравнению с применяемым круговым опрокидывателем.