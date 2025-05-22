На самом глубоком руднике Евразии под Норильском вскрыта первая залежь

Шахта в процессе разработки, и еще многое необходимо сделать, чтобы наладить добычу руды в производственных масштабах. По словам Сергея Сыркина, руководителя дирекции по развитию рудника «Скалистый», помимо строительства этой шахты, предстоит большой комплекс работ по модернизации инфраструктуры не только под землей, но и на поверхности. В результате к 2033 года. добыча в шахте достигнет 2,2 млн тонн в год.