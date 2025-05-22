В Красноярске прирост рынка рублевых сбережений в апреле увеличился в два раза

«Сберегательная активность населения остается на высоком уровне — рынок рублевых вкладов в апреле вырос почти на 1 трлн рублей, превысив наши ожидания. Мы видим, что инфляция замедляется, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, создавая условия для снижения ключевой ставки. Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Рынок уже реагирует на эти “красные флаги”: доходность по краткосрочным вкладам опережает долгосрочные, а тренд на снижение ставок усиливается», — прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.