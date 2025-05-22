В Калининградской области планируют повысить зарплаты бюджетникам с 1 июля. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.
«С 1 июля повысим заработную плату в бюджетной сфере для врачей, медперсонала, педагогов, соцработников, работников культуры (11,4%) и других сотрудников госучреждений (10%). Всего выделили 1,3 млрд рублей», — написал губернатор.
Кроме того, с 1 июля планируют возобновить выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельных участков. На эти цели выделяют 240 миллионов рублей. Дополнительные 200 миллионов направляют на льготные лекарства, всего на год предусматривают 3,2 миллиарда. Ещё 267 миллионов рублей закладывают на капитальный ремонт и приобретение оборудования для учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодёжной политики.
Власти также намерены увеличить на 61% (до 225 миллионов рублей) расходы на участие калининградских спортсменов в выездных соревнованиях, выделить дополнительные 139 миллионов на программу конкретных дел, 793 миллиона — на работу с твёрдыми коммунальными отходами, 470 миллионов — на программу «Восток» и 80 миллионов — на закупку камер фиксации нарушений ПДД.