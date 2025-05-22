В Калининградской области планируют повысить зарплаты бюджетникам с 1 июля

Кроме того, с 1 июля планируют возобновить выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельных участков. На эти цели выделяют 240 миллионов рублей. Дополнительные 200 миллионов направляют на льготные лекарства, всего на год предусматривают 3,2 миллиарда. Ещё 267 миллионов рублей закладывают на капитальный ремонт и приобретение оборудования для учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодёжной политики.