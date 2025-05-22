Виталий Хоценко рассказал о ремонте трассы Тобольск — Тара — Томск

В Омской области начался ремонт дороги на участке Тара — Усть-Ишим трассы Тобольск — Тара — Томск. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент России Владимир Путин.
Трасса Тобольск — Тара — Томск входит в состав важнейших автодорог Омской области. Она объединяет огромное количество населенных пунктов на севере Омской области.
Подрядчик проведёт такие работы, как фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепление основания дороги, укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, нанесение разметки, установку дорожных знаков.
При этом укрепление дороги будет вестись методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента.
«Завершение ремонта позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, улучшить транспортную доступность приграничных территорий и повысить пропускную способность дороги», — сообщает глава региона Виталий Хоценко.
Ход работ он контролирует лично.
Ранее мы сообщали, что Виталий Хоценко встретился в Москве с заместителем Председателя Правительства — руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрием Григоренко. Основной темой встречи стало инфраструктурное развитие Омской области и строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка».