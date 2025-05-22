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В Самарской области временно не будут ходить «Ласточки»

Подробности рассказали в пригородной пассажирской компании.

С 23 до 25 мая состав «Ласточки» заменят на ЭД4М в шестивагонном исполнении. Причиной стала производственная необходимость. Рассказываем, каких направлений это коснется.

В пятницу, 23 мая:

— поезд № 7134/7133 — Самара (отправление в 16:24) — Жигулевск (прибытие в 18:13).

В субботу, 24 мая:

— № 7141 — Самара (отправление 07:30) — Сызрань-1 (прибытие 09:11);

— № 7142 — Сызрань-1 (отправление 09:25) — Самара (прибытие 11:07);

— № 7145 — Самара (отправление 18:30) — Сызрань-1 (прибытие 20:10).

В воскресенье, 25 мая:

— № 7124/7123 — Новокуйбышевская (отправление 17:44) — Тольятти (прибытие 20:07);

— № 7130/7129 — Тольятти (отправление 20:56) — Самара (прибытие 22:51);

— № 7142 — Сызрань-1 (отправление 09:25) — Самара (прибытие 11:07), пишет Сова.