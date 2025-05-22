В Самарской области временно не будут ходить «Ласточки»

С 23 до 25 мая состав «Ласточки» заменят на ЭД4М в шестивагонном исполнении. Причиной стала производственная необходимость. Рассказываем, каких направлений это коснется.
В пятницу, 23 мая:
— поезд № 7134/7133 — Самара (отправление в 16:24) — Жигулевск (прибытие в 18:13).
В субботу, 24 мая:
— № 7141 — Самара (отправление 07:30) — Сызрань-1 (прибытие 09:11);
— № 7142 — Сызрань-1 (отправление 09:25) — Самара (прибытие 11:07);
— № 7145 — Самара (отправление 18:30) — Сызрань-1 (прибытие 20:10).
В воскресенье, 25 мая:
— № 7124/7123 — Новокуйбышевская (отправление 17:44) — Тольятти (прибытие 20:07);
— № 7130/7129 — Тольятти (отправление 20:56) — Самара (прибытие 22:51);
— № 7142 — Сызрань-1 (отправление 09:25) — Самара (прибытие 11:07), пишет Сова.