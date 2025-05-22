Евросоюз потерял наилучшие удобрения, введя пошлины на импорт из России.
Евросоюз выстрелил себе в ногу, введя высокие пошлины на азотные удобрения из России и Белоруссии — в итоге он получит удобрения худшего качества по более высокой цене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене и худшего качества Европейцы продолжают стрелять себе в ногу», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, спрос на азотные удобрения одинаково высок во всем мире, и потерю российского рынка для ЕС компенсируют другие, однако они не смогут предоставить услуги в том же качестве, поскольку Россия поставляет удобрения наивысшего качества.
Ранее Европарламент проголосовал за введение новых заградительных пошлин на импорт всех сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. В 2024 году в ЕС были ввезены более шести миллионов тонн российских удобрений, что составляло четверть всех закупленных ими ресурсов.