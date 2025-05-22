«В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене и худшего качества Европейцы продолжают стрелять себе в ногу», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, спрос на азотные удобрения одинаково высок во всем мире, и потерю российского рынка для ЕС компенсируют другие, однако они не смогут предоставить услуги в том же качестве, поскольку Россия поставляет удобрения наивысшего качества.