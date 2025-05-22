В Пермском крае запретили продажу «газировки» в школах и больницах

Краевой парламент 22 мая на пленарном заседании единогласно поддержал законодательную инициативу депутатов. Они предложили установить запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, деятельности в области культуры и спорта.