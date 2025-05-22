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В Пермском крае запретили продажу «газировки» в школах и больницах

Запрет на территории региона начнет действовать с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Краевой парламент 22 мая на пленарном заседании единогласно поддержал законодательную инициативу депутатов. Они предложили установить запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, деятельности в области культуры и спорта.

«Благодарю коллег депутатов за поддержку и понимание злободневности проблемы употребления энергетиков подростками. Законопроект вступит в действие с началом нового учебного года 1 сентября 2025 года», — отметил один из авторов законопроекта Олег Постников.

Нарушение запрета повлечет административную ответственность: для должностных лиц — 15−20 тыс. руб., для юридических лиц — 50−100 тыс. руб. Принятые изменения в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» вступят не ранее 90 дней со дня их официального опубликования.

На территории Пермского края с 1 марта этого года действует федеральный запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. За нарушение ограничений предусмотрен штраф в размере до 600 тыс. руб.