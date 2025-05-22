Участникам СВО из Прикамья продлили льготы по транспортному налогу

Проектом закона уточняется также действие других региональных налоговых льгот. Так, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, ввели обязательное условие для получения льгот: их бизнес должен быть не только зарегистрирован, но и работать на территории Пермского края. Кроме того, одно из изменений касается начала применения налоговой льготы по налогу на имущество для концессионеров. Теперь, когда объект передается концессионеру для реконструкции, право на применение налоговой льготы возникает с даты передачи концессионеру объекта соглашения, но не ранее 1 января 2025 года. Прежде это право возникало после ввода реконструируемого объекта в эксплуатацию.