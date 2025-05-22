В Ростовской области увеличили региональные выплаты военным

Теперь военнослужащие будут получать следующие выплаты: 2 млн рублей — для контрактников, служащих в частях, указанных в постановлении правительства региона; 1 млн рублей — для тех, кто служит в других частях за пределами Ростовской области.
Федеральная выплата от Минобороны сохраняется на уровне 400 тыс. рублей для всех категорий.
Слюсарь подчеркнул, что поддержка семей военнослужащих остаётся приоритетом. Новые правила вступили в силу сразу после публикации постановления.
«Независимо от того, где служат наши защитники, мы будем оказывать необходимую помощь их семьям», — написал глава региона.