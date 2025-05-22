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В Ростовской области увеличили региональные выплаты военным

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление о повышении единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт в отдельных частях на территории региона. Об этом глава области сообщил в своём Telegram-канале.

Теперь военнослужащие будут получать следующие выплаты: 2 млн рублей — для контрактников, служащих в частях, указанных в постановлении правительства региона; 1 млн рублей — для тех, кто служит в других частях за пределами Ростовской области.

Федеральная выплата от Минобороны сохраняется на уровне 400 тыс. рублей для всех категорий.

Слюсарь подчеркнул, что поддержка семей военнослужащих остаётся приоритетом. Новые правила вступили в силу сразу после публикации постановления.

«Независимо от того, где служат наши защитники, мы будем оказывать необходимую помощь их семьям», — написал глава региона.