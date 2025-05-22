В Омске готовятся к сносу аварийного дома в Советском округе

Максимальная стоимость контракта на снос деревянной двухэтажки составляет 2,89 миллиона рублей. После сноса дома нужно будет убрать за собой весь мусор. На работы отводится 30 дней с даты заключения контракта.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 мая 2025 года. Итоги планируется подвести 30 мая.
Добавим, по данным из открытых источников, дом № 6 по улице Пролетарской был введен в эксплуатацию в 1979 году, а признан аварийным еще в 2013 году. При этом земельный участок и помещения в доме были изъяты для муниципальных нужд в 2022 году.