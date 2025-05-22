В Омске готовятся к сносу аварийного дома в Советском округе

Добавим, по данным из открытых источников, дом № 6 по улице Пролетарской был введен в эксплуатацию в 1979 году, а признан аварийным еще в 2013 году. При этом земельный участок и помещения в доме были изъяты для муниципальных нужд в 2022 году.