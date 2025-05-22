В Пермском крае начался прием заявок на предоставление гранта «Агростартап»

В конкурсе также могут участвовать физлица — если они обязуются в случае победы в течение 30 календарных дней зарегистрировать ИП или крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Консультации по телефону +7 (342) 258−19−02 («Центр развития агробизнеса»).