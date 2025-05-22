В Пермском крае начался прием заявок на предоставление гранта «Агростартап»

Начинающие фермеры Пермского края до 4 июня могут подать заявку на грант «Агростартап». Он предоставляется на конкурсной основе. Предприниматели — победители конкурса смогут получить до 2,5 млн рублей, сельхозпотребкооперативы до 3,5 млн.
От участников потребуется бизнес-план с описанием проекта и обоснованием затрат, который предстоит защитить.
В конкурсе также могут участвовать физлица — если они обязуются в случае победы в течение 30 календарных дней зарегистрировать ИП или крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Консультации по телефону +7 (342) 258−19−02 («Центр развития агробизнеса»).