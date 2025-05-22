Белорусы оформляют почти половину банковских вкладов онлайн

Национальный банк Беларуси опубликовал результаты обследования по реализации банковского принципа «Знай своего клиента», в котором привел статистику по вкладам.
Сообщается, что за первый квартал 2025 года прирост остатков срочных и условных банковских вкладов (депозитов) населения составил 2,1%.
Подсчитано, что количество вкладчиков увеличилось на 2,9%. Наибольший прирост вкладов сложился среди граждан в возрасте до 26 лет.
«Розничный депозитный портфель банков преимущественно состоит из безотзывных вкладов населения в национальной валюте», — говорится в обследовании. Отмечается, что за первый квартал 2025 года доля вкладов, оформленных онлайн, в общем объеме размещенных срочных вкладов физических лиц составила 48,8%.
При этом, порядка 61,5% вкладов размещается вкладчиками-женщинам. На 1 апреля средняя сумма банковского вклада на одного вкладчика составила 15,1 тысяч рублей в национальной валюте и 8,4 тысяч долларов в иностранной валюте.
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