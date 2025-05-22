Бюджет Краснодара на 2025−2027 годы увеличат более чем на 220 млн рублей

Планируется благоустроить сквер «Российский» и пешеходную зону по ул. Комарова в поселке Российском. Кроме того, вдоль трамвайных путей по ул. Стасова от ул. Бургасской до ул. Ставропольской создадут новые пешеходные дорожки с лавочками и урнами.