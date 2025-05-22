В 2025 году в Самаре планируют достроить поликлинику на 500 посещений

До конца 2025 года в Самаре построят новую детскую поликлинику, которая будет располагаться в границах улиц Панова, Часовой и Ерошевского. Она рассчитана на 500 посещений в смену. Этот вопрос обсудили на заседании Самарской губернской думы 22 мая.