В 2025 году в Самаре планируют достроить поликлинику на 500 посещений

До конца 2025 года в Самаре построят новую детскую поликлинику, которая будет располагаться в границах улиц Панова, Часовой и Ерошевского. Она рассчитана на 500 посещений в смену. Этот вопрос обсудили на заседании Самарской губернской думы 22 мая.
— Финансирование объекта на 2025 год предусмотрено в размере 797 миллионов рублей, в том числе 290 миллионов рублей из федерального бюджета, — говорится в опубликованном на сайте губдумы документе.
Подрядчиком при строительстве поликлиники является ООО «СК “Олимп”, контракт заключен в январе 2024 года. Сейчас строительную готовность новой поликлиники оценивают в 50%. Подрядчик уже возвел каркас, подводит коммуникации, ведет отделку. Планируется, что строительно-монтажные работы завершат до 30 ноября 2025 года.