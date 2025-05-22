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В Новосибирске объявили повторный аукцион на реконструкцию аэропорта Толмачёво

Начальная цена контракта стала меньше на 175 млн рублей.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Федеральное казённое учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» вновь ищет подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса «Толмачёво» в Новосибирске. Соответствующая заявка в четверг, 22 мая опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, победитель торгов должен будет построить три новые рулёжные дорожки, площадку для противообледенительной обработки самолетов, аварийно-спасательную станцию, учебно-тренировочный комплекс, инженерные коммуникации, а также установить на аэродроме РЛС обзора лётного поля, метеорологическое и светосигнальное оборудование.

Работы должны быть завершить до 15 ноября 2027 года.

Заявки от участников аукциона принимают до 9 июня. Начальная цена контракта — 6 596 797 121.

Напомним, первый аукцион на реконструкцию аэропортового комплекса был объявлен в апреле 2025 года. Тогда начальная цена была на 175 млн рублей выше. На торги заявилась лишь одна компания и, как пишет портал Infopro54, заказчик работ не согласовал возможность заключения контракта с единственным подрядчиком.