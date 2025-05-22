В Новосибирске объявили повторный аукцион на реконструкцию аэропорта Толмачёво

Напомним, первый аукцион на реконструкцию аэропортового комплекса был объявлен в апреле 2025 года. Тогда начальная цена была на 175 млн рублей выше. На торги заявилась лишь одна компания и, как пишет портал Infopro54, заказчик работ не согласовал возможность заключения контракта с единственным подрядчиком.