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В Новосибирске стоимость проезда для льготников станет ниже

С 20 мая пассажиры льготных категорий могут приобретать абонементы «Безлимитный» и «30 поездок» со скидкой 26%.

Источник: Om1 Новосибирск

Теперь месячный проездной обойдётся не в 270, а в 199 рублей — но только при оформлении через цифровой сервис «Карта жителя Новосибирской области».

Как пояснили в министерстве цифрового развития и связи региона, акция продлится до 19 июля. В «СберТройке» уточнили условия получения скидки: необходимо зарегистрироваться на сайте karta.nso.ru или в мобильном приложении «Карта жителя НСО», привязать карту «Мир» в личном кабинете и активировать услугу в разделе «Мои сервисы».

Льгота действует только для держателей социальных абонементов, подключённых к «Карте жителя». Подробности — на официальном портале проекта.