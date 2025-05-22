В Новосибирске стоимость проезда для льготников станет ниже

Как пояснили в министерстве цифрового развития и связи региона, акция продлится до 19 июля. В «СберТройке» уточнили условия получения скидки: необходимо зарегистрироваться на сайте karta.nso.ru или в мобильном приложении «Карта жителя НСО», привязать карту «Мир» в личном кабинете и активировать услугу в разделе «Мои сервисы».