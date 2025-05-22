В Екатеринбурге представили проект медкластера

В выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО состоялся Евразийский международный медицинский форум. 22 мая прошло закрытие выставки. В мероприятии участвовали сотни спикеров из России, Индии, Китая, а также Республики Беларусь. Здесь работали специализированные секции, проходил Областной чемпионат по оказанию первой помощи.
В ходе мероприятия спикеры провели презентацию медицинского кластера «Академический». На строительство медцентра в бюджете Свердловской области в 2025 — 2027 году заложено четыре с половиной миллиарда рублей. В медкластер войдет и медицинский университет.
Это учреждение сформируется на базе действующих учреждений, которые находятся в районе Академический. Теперь развивать будут участки, расположенные на улице Амундсена — проспекте Академика Сахарова. В этом «медицинском квартале» в будущем возведут новые объекты — больницы и поликлиники.