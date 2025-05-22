В Екатеринбурге представили проект медкластера

Это учреждение сформируется на базе действующих учреждений, которые находятся в районе Академический. Теперь развивать будут участки, расположенные на улице Амундсена — проспекте Академика Сахарова. В этом «медицинском квартале» в будущем возведут новые объекты — больницы и поликлиники.