На реконструкцию воронежского цирка выделили еще 188 млн рублей

Данный факт обнаружило издание «Площадь».
Строители московского подрядчика работают на объекте с апреля прошлого года. Изначально контракт предполагал сумму 1,74 миллиарда рублей. На днях стало ясно, что на ремонтные работы выделят еще 188 миллионов рублей.
Судя по сведениям на сайте госзакупок, реконструкция идет тяжело: из фактически оплаченных 1,1 миллиарда рублей подрядная организация освоила лишь 411 миллионов.
Ожидается, что работы будут завершены в 2028 году.
Ранее «МК в Воронеже» писал, что общежитие циркачей взялась ремонтировать компания из Татарстана.