Рустам Минниханов принял участие в запуске производства кормового белка в Альметьевске

В Альметьевске стартовало комплексное опробование производства кормового белка — гаприна, получаемого из метана, который добывается на газоперерабатывающих заводах. В запуске принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Альметьевском районе.