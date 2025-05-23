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Рустам Минниханов принял участие в запуске производства кормового белка в Альметьевске

В Альметьевске стартовало комплексное опробование производства кормового белка — гаприна, получаемого из метана, который добывается на газоперерабатывающих заводах. В запуске принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Альметьевском районе.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов отметил важность запуска производства микробного белка мощностью 1000 тонн в год, подчеркнув, что внедрена передовая технология и эффективный подход к созданию отечественной базы кормовых белков. Он поблагодарил коллектив предприятия, аграриев, биотехнологов и инженеров за вклад в разработку нового продукта.

На производстве была получена опытная партия гаприна в рамках комплексного опробования новой установки. Этот проект способствует выполнению задач национального проекта «Биоэкономика». Биопротеин будет использоваться как кормовая добавка в животноводстве, птицеводстве и аквакультуре.

Запуск производства не только обеспечит агропромышленный комплекс необходимыми кормовыми добавками, но и позволит рационально использовать природный газ, повысив эффективность производственных мощностей.

Опытно-промышленная установка размещена на базе управления «Татнефтегазпереработка». Более 90% оборудования поставлено российскими компаниями, среди которых «Грасис» (Москва), «ЗАВКОМ» (Тамбов), Бугульминский механический завод и другие.

Мощность установки составляет 1000 тонн продукции в год с планами увеличить выпуск до 30 000 тонн. На предприятии создано более 70 рабочих мест, в дальнейшем предполагается открыть еще около 100.

В мероприятии также участвовали заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова и другие официальные лица.