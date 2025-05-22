Сборочное производство, локализация техники. Какие перспективы видит МТЗ в сотрудничестве с Китаем

«Минский тракторный завод давно и плодотворно сотрудничает с Китайской Народной Республикой. Сегодня господину Лю Гочжуну мы представили широкий модельный ряд техники BELARUS, произведенной в том числе с использованием китайских комплектующих. Состоялось обсуждение вариантов развития сотрудничества в части расширения номенклатуры поставляемой из КНР продукции. Это не только комплектующие для производства техники, но и оборудование, технологии. Так, в процессе реализации важнейших инвестпроектов на наших станкостроительных предприятиях, на Минском заводе шестерен и других заводах холдинга осуществляются крупные поставки китайского оборудования. Также мы ведем речь о создании сборочного производства в Китае, отрабатываем локализацию энергонасыщенной и гусеничной техники», — прокомментировал Сергей Авраменко. -0-