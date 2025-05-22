Сборочное производство, локализация техники. Какие перспективы видит МТЗ в сотрудничестве с Китаем

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО «МТЗ» Сергей Авраменко рассказал о том, какие перспективы видит МТЗ в сотрудничестве с Китаем во время посещения завода вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Высокого гостя встречали министр промышленности Беларуси Александр Ефимов, а также Сергей Авраменко и руководители холдингов системы Минпрома.
Специально к встрече Лю Гочжуна на выставочной площади Минского тракторного завода была подготовлена экспозиция продукции не только «МТЗ-ХОЛДИНГА», но и других белорусских промышленных предприятий.
«Минский тракторный завод давно и плодотворно сотрудничает с Китайской Народной Республикой. Сегодня господину Лю Гочжуну мы представили широкий модельный ряд техники BELARUS, произведенной в том числе с использованием китайских комплектующих. Состоялось обсуждение вариантов развития сотрудничества в части расширения номенклатуры поставляемой из КНР продукции. Это не только комплектующие для производства техники, но и оборудование, технологии. Так, в процессе реализации важнейших инвестпроектов на наших станкостроительных предприятиях, на Минском заводе шестерен и других заводах холдинга осуществляются крупные поставки китайского оборудования. Также мы ведем речь о создании сборочного производства в Китае, отрабатываем локализацию энергонасыщенной и гусеничной техники», — прокомментировал Сергей Авраменко. -0-