Дорогая реакция

2025 год для многих секторов промышленности Прикамья начался со снижения темпов роста. После роста индекса промпроизводства в 2024 году в регионе на 5,5%, по итогам первого квартала наблюдается незначительное снижение индекса — на 1,6%. Эксперты связывают эти процессы с «охлаждением» экономики, которая связана с высокими процентными ставками и затяжным процессом адаптации к санкционной политике западных стран. В то же время производство химических продуктов, по данным Пермьстата, в первом квартале выросло на 6,4%. При этом сектор «добыча полезных ископаемых», в который входит «Уралкалий», сократился в первом квартале более чем на 7%.