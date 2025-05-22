Кабмин: вместо пляжей отдыхающих в Анапе ждут винодельни, гастрономические фестивали и спорт

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил Владимиру Путину, что «несмотря на временное закрытие пляжей, курортный сезон в Анапе состоится».
Туристов предполагается привлекать альтернативными видами отдыха.
"На лето готовится большая событийная программа: гастрономические и спортивные фестивали. Посещение виноделен — их там много очень.
В общем, будет чем заняться", — пообещал чиновник.
Искупаться, по его словам, можно будет в бассейнах санаториев и отелей, которые ждут отдыхающих.
Вместе с тем, Чернышенко признал, что ситуация в туристическом секторе региона непростая: бизнес получил отсрочки по страховым и налоговым платежам.
Напомним, что пляжи в Анапе остаются закрытыми из-за разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе.
По решению властей, там нельзя не только купаться, но и просто гулять.