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Кабмин: вместо пляжей отдыхающих в Анапе ждут винодельни, гастрономические фестивали и спорт

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил Владимиру Путину, что «несмотря на временное закрытие пляжей, курортный сезон в Анапе состоится».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил Владимиру Путину, что «несмотря на временное закрытие пляжей, курортный сезон в Анапе состоится».

Туристов предполагается привлекать альтернативными видами отдыха.

"На лето готовится большая событийная программа: гастрономические и спортивные фестивали. Посещение виноделен — их там много очень.

В общем, будет чем заняться", — пообещал чиновник.

Искупаться, по его словам, можно будет в бассейнах санаториев и отелей, которые ждут отдыхающих.

Вместе с тем, Чернышенко признал, что ситуация в туристическом секторе региона непростая: бизнес получил отсрочки по страховым и налоговым платежам.

Напомним, что пляжи в Анапе остаются закрытыми из-за разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе.

По решению властей, там нельзя не только купаться, но и просто гулять.