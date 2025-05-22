8,2 триллиона: мертвые деньги Родины

Конечно, их использование будет неудобным для официальной статистики, так как резко увеличит дефицит федерального бюджета. Однако это будет лишь статистический эффект, так как эти деньги отнюдь не выведены из оборота, а наоборот, вложены в экономику (пусть и в ее спекулятивный сектор) и приносят бюджету доход, пусть и мизерный по сравнению с возможностями их не спекулятивного, а производительного инвестирования, включая вложение в разработку новых технологий. Соответственно, их расходование на те или иные нужды не увеличит денежную массу и тем самым не создаст угрозы ускорения инфляции даже с точки зрения предельно убогой современной либеральной экономической теории.