Путин узнал у министра сельского хозяйства, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты

По словам главы ведомства, в настоящее время самой критичной группой являются овощи и картофель. Она напомнила, что в 2024 году в связи с погодными условиями было собрано меньше урожая, чем планировалось. Например, картофеля оказалось меньше на 1,3 миллиона тонн в организованном секторе.