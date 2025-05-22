Путин узнал у министра сельского хозяйства, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты

В настоящее время цены на сельскохозяйственную продукцию «идут разнонаправленно» — одни продукты дорожают, другие наоборот дешевеют. Об этом 22 мая заявила Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, отвечая на вопрос президента Владимира Путина, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на этот вид продукции.
По словам главы ведомства, в настоящее время самой критичной группой являются овощи и картофель. Она напомнила, что в 2024 году в связи с погодными условиями было собрано меньше урожая, чем планировалось. Например, картофеля оказалось меньше на 1,3 миллиона тонн в организованном секторе.
«При этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние пять лет. То есть в 2023 году у нас был очень большой урожай, рекордный урожай, мы такого не собирали никогда», — сообщала Оксана Лут.
Она добавила, что на рынке большое количество участников и нет крупных компаний в картофелеводстве или овощеводстве, поэтому «это вопрос спроса и предложения».
Также она добавила, что в текущем году ожидается увеличение посадки картофели и по гектарам, и по количеству.
Ранее Оксана Лут дала прогноз, что цены на овощи и картофель в России начнут снижаться с июля, так как в.