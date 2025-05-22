Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты

«Лут пояснила, что ситуация на рынке овощей остается разнонаправленной, однако ожидается улучшение: “По прошлому году, я напомню, у нас были тяжелые погодные условия, и урожай картофеля был меньше на 1,3 миллиона тонн. Но 7,3 миллиона тонн — это средний уровень за последние 5 лет. В 2023 году урожай был рекордным. А в 2025 году мы ожидаем увеличение посадки, и, начиная с июля, внутренние цены на картофель и овощи должны начать снижаться”, — сообщает РИА Новости.