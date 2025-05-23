Власти Краснодара нашли подрядчиков для реконструкции Западного обхода

Власти Краснодара со второй попытки нашли исполнителей для модернизации Западного обхода, ведущего от гипермаркета «Лента» до Немецкой деревни. Проект стоимостью 2,5 миллиарда рублей разбили на два отдельных тендера, а завершение всех работ запланировано к ноябрю 2027 года, об этом сообщил портал 93.RU.