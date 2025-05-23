Власти Краснодара нашли подрядчиков для реконструкции Западного обхода

Власти Краснодара со второй попытки нашли исполнителей для модернизации Западного обхода, ведущего от гипермаркета «Лента» до Немецкой деревни. Проект стоимостью 2,5 миллиарда рублей разбили на два отдельных тендера, а завершение всех работ запланировано к ноябрю 2027 года, об этом сообщил портал 93.RU.
Первая попытка найти подрядчика для реконструкции участка дороги от «Ленты» до Немецкой деревни в феврале 2025 года не увенчалась успехом из-за отсутствия заявок. В конце апреля был объявлен повторный конкурс, в котором работы были разделены на два этапа.
21 мая конкурсная комиссия подвела итоги. В первом тендере с начальной стоимостью 2,26 миллиарда рублей участвовала единственная компания, предложившая выполнить работы за 2,20 миллиарда рублей. Она и была признана победителем. В задачи подрядчика войдут увеличение ширины дороги, возведение пешеходного перехода, установка освещения, перенос инженерных сетей, установка светофоров и облагораживание прилегающей территории.
Во втором тендере с начальной ценой 324 миллиона рублей участвовали две компании. Победу одержала фирма, предложившая установить шумозащитные экраны за 314 миллионов рублей.
Согласно условиям контрактов, все работы должны быть завершены к 15 ноября 2027 года. После реконструкции Западный обход будет расширен, и количество полос движения увеличится до шести.
Информация о названиях компаний-победителей пока недоступна на сайте госзакупок. Подписанные контракты также еще не опубликованы в системе.