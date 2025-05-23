Определены сроки окончания ремонта моста на автотрассе М4 «Дон»

Согласно данным предприятия, проект будет осуществлен в два этапа. На первом этапе завершен демонтаж старых балок и установка новых на правой стороне моста. В следующем этапе планируется провести аналогичный ремонт на левой стороне, обновить деформационные швы, опорные части и уложить новый асфальт, включая тротуары.