Минюст Франции призвал отменить наличные деньги для борьбы с наркоторговлей

Глава Министерства юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за полную отмену использования наличных средств на территории страны, как способ эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
С данной инициативой министр юстиции выступил в четверг, в ходе заседания сенатского комитета, занимающегося расследованием финансовых преступлений.
«Я уже не раз говорил об этом тем, кто спрашивал меня, как мы можем остановить наркоторговлю в криминальных кварталах. Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта», — подчеркнул Дарманен.
Министр убежден, что в случае внедрения системы расчетов с использованием цифровых валют, наркоторговцы не смогут уклониться от контроля со стороны финансовых органов.
Как сообщает телеканал, французское общество в целом не готово отказаться от наличных денег, несмотря на то, что их популярность постепенно снижается. Согласно данным исследования, проведенного Банком Франции, наиболее распространенным способом оплаты остаются банковские карты (62%), опережая наличные (14%).