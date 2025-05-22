Госдеп: США не будут продлевать лицензию на операции компании Chevron

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не планирует продлевать разрешение на деятельность нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая.
Она подчеркнула, что позиция американского правительства однозначна: лицензия компании истекает и не будет продлена. Эти слова были озвучены в ходе комментариев журналистам по поводу возможных изменений в санкционной политике в отношении Chevron.
В то же время, по информации агентства Bloomberg, со ссылкой на источники, власти США рассматривают возможность временного продления разрешения для Chevron на два месяца. Такой шаг предполагается сделать для того, чтобы дать компании возможность завершить текущие операции в Венесуэле.
Решение о продлении связано с продолжающимися переговорами между США и Венесуэлой о возвращении американских граждан, находящихся там под арестом.
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал Венесуэлу как враждебное государство и выразил намерение прекратить закупки нефти у этой страны американскими компаниями.